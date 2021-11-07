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Глава «Хааса» прокомментировал недовольство Никиты Мазепина тактикой в квалификации

Глава «Хааса» прокомментировал недовольство Никиты Мазепина тактикой в квалификации
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о недовольстве пилота своей команды, россиянина Никиты Мазепина тактикой, которую избрал американский гоночный коллектив в квалификации Гран-при Мексики. Никтита просил команду об обгоне партнёра, Мика Шумахера, на прогревочном круге, но получил отказ.

«У Никиты на круге не было трафика, а шины в любом случае вышли на нужную температуру. Когда он задавал вопрос, то надо понимать, что пилоты не видят, что происходит впереди. Он мог пройти Мика и затем снова застрять в трафике. Так зачем же нам это делать? Всегда есть риск, что они снова начнут бороться друг с другом, как это было в Зандворте. Так что мы остановили это, прежде чем дело зашло дальше», — приводит слова Штайнера crash.net.

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