Мазепин рассказал о проблеме на пит-стопе и сложностях в гонке Гран-при Мексики

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал финиш на 18-м месте в гонке Гран-при Мексики.



«Это была очень долгая гонка. У нас был хороший старт, мы хорошо прорвались, и первая часть гонки тоже шла хорошо. Затем мы решили защитить позицию от „Уильямса“, но, к сожалению, наш пит-стоп оказался слишком медленным — они нас опередили. Думаю, в противном случае наша скорость могла оказаться достаточной, чтобы удержать их позади, учитывая, как сложно обгонять на этой трассе. К сожалению, так не случилось.



Я чувствовал, что из-за того, что здесь меньше прижимной силы, было очень трудно следовать вплотную за машинами впереди, когда тебя обгоняют при синих флагах. Из-за этого гонка была сложной», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».