Мексиканский автоспортивный журналист Ихакбек Лопес сообщил, что российский гонщик, тест-пилот «Альпин» Даниил Квят не заинтересован в переходе в Формулу-Е.



«Я только что разговаривал с Даниилом Квятом. Если вы ожидали его увидеть в Формуле-Е, то он сказал мне, что ему не нравится этот чемпионат, и он пойдёт туда только если получит подходящее предложение. Скорее, он рассмотрит переход в WEC. Ему нравится IndyCar и он хотел бы получить шанс там», — написал Ихакбек Лопес в своём «твиттере».



Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.

