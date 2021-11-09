Ирина Сидоркова поделилась впечатлениями от участия в тестах Формулы-3

Члены академии W Series — россиянка Ирина Сидоркова и испанка Нереа Марти приняли участие в тестах Формулы-3 на трассе «Маньи-Кур» во Франции. Девушки смогли оценить особенности техники и поработать с настройками. Об этом сообщается на официальном сайте Формулы-3.
Обеим спортсменкам было выдано по 3 комплекта сликов и 3 комплекта шин для влажной погоды. В качестве инструкторов выступили Деннис Хаугер и Жюльен Жильбер.
«Это был довольно хороший день. Я узнала много всего интересного: новая машина, новые шины, DRS… Большое количество информации, которую нужно усвоить. Обычно требуется время, чтобы адаптироваться, но я совершенствовалась от сессии к сессии. Я вполне довольна.
Очень понравился болид. Было здорово. Он такой быстрый. Кроме того, очень удивлена рулевым колесом. Оказалось, что управлять им легче, чем я ожидала. Отметила бы, что температура на трассе была довольно низкой, поэтому найти хорошее сцепление было непросто.
Спасибо Формуле-3. Все, кто участвовал в этом тесте, были потрясающими. Я также хотела поблагодарить Денниса Хаугера за всю его помощь и советы. Это быстрый и опытный гонщик. Он знает, что сказать, чтобы помочь пилоту совершенствоваться», — сказала Сидоркова.
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