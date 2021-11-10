Испанский гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо раскритиковал календарь чемпионата Формулы-1.
«Проведение трёх гонок подряд — это не очень удобно. При этом путь на каждый Гран-при у нас занимает 12 часов полёта, а для команд и сотрудников, механиков, очень важно беречь силы. Сейчас ребята до поздней ночи паковали оборудование, чтобы успеть на самолёт в Бразилию, после чего им снова нужно будет всё распаковывать и устанавливать в боксах. Они работают на пределе возможностей.
Нужно лучше составлять календарь. Из Остина в Мескику долететь можно за час, но эти гонки разделяют две недели. Странно, что некоторые гонки разделяют между собой две недели, а другие проходят подряд, несмотря на то, что трассы расположены на разных континентах», — приводит слова Алонсо PlanetF1.
Напомним, сразу после Гран-при Бразилии Формула-1 отправится в Катар.
- 10 ноября 2021
-
15:27
-
14:49
-
13:48
-
12:54
-
11:52
-
10:42
-
09:58
- 9 ноября 2021
-
23:54
-
23:00
-
22:09
-
20:50
-
20:23
-
19:06
-
18:14
-
18:00
-
17:46
-
17:38
-
17:26
-
17:18
-
16:07
-
16:02
-
15:15
-
14:30
-
13:00
-
11:40
-
10:30
-
09:25
-
00:41
- 8 ноября 2021
-
23:53
-
22:44
-
21:45
-
21:41
-
20:47
-
20:16
-
19:47