Испанский гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо раскритиковал календарь чемпионата Формулы-1.



«Проведение трёх гонок подряд — это не очень удобно. При этом путь на каждый Гран-при у нас занимает 12 часов полёта, а для команд и сотрудников, механиков, очень важно беречь силы. Сейчас ребята до поздней ночи паковали оборудование, чтобы успеть на самолёт в Бразилию, после чего им снова нужно будет всё распаковывать и устанавливать в боксах. Они работают на пределе возможностей.



Нужно лучше составлять календарь. Из Остина в Мескику долететь можно за час, но эти гонки разделяют две недели. Странно, что некоторые гонки разделяют между собой две недели, а другие проходят подряд, несмотря на то, что трассы расположены на разных континентах», — приводит слова Алонсо PlanetF1.



Напомним, сразу после Гран-при Бразилии Формула-1 отправится в Катар.