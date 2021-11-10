Кристиан Хорнер рассказал о «большой ошибке» в новом регламенте Формулы-1

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о версии нового регламента Формулы-1 на моторы, который могут ввести к 2026 году. Функционер отметил, что в предлагаемых новых правилах есть спорные моменты.



«В регламенте несколько спорных вопросов, которые стоит разрешить. В частности, меня беспокоит снятие ограничений на динамометрические испытания новых двигателей. Думаю, это будет большой ошибкой, ведь нельзя просто полагаться на ограничение бюджета. Это было в правилах, стоит это регулировать и дальше.



В целом регламент можно назвать прогрессивным, но всегда есть пункты, которые хочется немного поправить. Мы с ФИА конструктивно поговорили, надеюсь, все вопросы будут улажены до декабрьского заседания Всемирного совета», — цитирует функционера PlanetF1.

Новость по теме В 2026 году машины Формулы-1 должны уменьшиться в размерах