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Кристиан Хорнер рассказал о «большой ошибке» в новом регламенте Формулы-1

Кристиан Хорнер рассказал о «большой ошибке» в новом регламенте Формулы-1
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о версии нового регламента Формулы-1 на моторы, который могут ввести к 2026 году. Функционер отметил, что в предлагаемых новых правилах есть спорные моменты.

«В регламенте несколько спорных вопросов, которые стоит разрешить. В частности, меня беспокоит снятие ограничений на динамометрические испытания новых двигателей. Думаю, это будет большой ошибкой, ведь нельзя просто полагаться на ограничение бюджета. Это было в правилах, стоит это регулировать и дальше.

В целом регламент можно назвать прогрессивным, но всегда есть пункты, которые хочется немного поправить. Мы с ФИА конструктивно поговорили, надеюсь, все вопросы будут улажены до декабрьского заседания Всемирного совета», — цитирует функционера PlanetF1.

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