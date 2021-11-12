Мазепин назвал себя идиотом после ошибки в квалификации Гран-при Бразилии

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин эмоционально отреагировал на собственную ошибку на последнем быстром круге в квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1. Мазепин шёл с улучшением после первого сектора, но допустил ошибку в 12-м повороте и потерял много времени.



По окончании быстрого круга россиянин сказал своему инженеру по радио: «Какой же я чёртов идиот. Вы проделали отличную работу. Простите за эту ошибку».



Гоночный инженер со своей стороны постарался приободрить российского гонщика, напомнив, что Мазепин никогда прежде не выступал на трассе «Интерлагос». Инженер добавил, что до момента ошибки Никита проводил впечатляющий круг.



Мазепин занял в квалификации 20-е место, его напарник Мик Шумахер стал 19-м.