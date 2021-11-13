В «Ред Булл» не думают, что «Мерседес» специально нарушал правила работы DRS

В австрийской команде «Ред Булл» не считают, что «Мерседес» намеренно нарушал правила работы DRS. Об этом сообщает Auto Motor und Sport.



По сведениям источника, в «Ред Булл» признают, что всё дело в заводской ошибке — именно она вызывает некорректную работу регулируемого заднего антикрыла. В пользу этого говорит тот факт, что заднее крыло на болиде финна Валттери Боттаса соответствовало правилам. Кроме того, это прекрасно объясняет, почему Боттас на прямой был на 5,5 км/ч медленнее, чем его товарищ по команде.



Ранее сообщалось, что угроза исключения Хэмилтона из протокола квалификации спринтерской гонки Гран-при Бразилии возникла именно после запроса в Международную автомобильную федерацию от «Ред Булл».

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