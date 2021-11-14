Мазепин: мы с Шумахером сражались четыре поворота бок о бок
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал финиш на 20-м и последнем месте в спринтерской квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1. Его напарник Мик Шумахер стал 19-м.
«Мы выбрали шины «софт», что было несколько рискованно. Думаю, первые несколько кругов прошли довольно хорошо. У меня была возможность держаться очень близко от Мика, мы сражались четыре поворота бок о бок, я чувствовал, что верно на всё реагировал. К сожалению, после этого начались проблемы с задними покрышками. Я попробовал использовать свой шанс, но не сработало.
В целом для нас довольно трудно бороться на этой трассе с такими командами, как «Уильямс» и «Альфа Ромео», — приводит слова российского гонщика пресс-служба «Хааса».
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