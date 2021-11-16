Формула-1 показала, как Мазепин обогнал Шумахера на Гран-при Бразилии

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала в своём «инстаграме» видеозапись с бортовой камеры на машине Никиты Мазепина, на которой россиянин в первом повороте обгоняет своего напарника Мика Шумахера в гонке Гран-при Бразилии. Этот эпизод не попал в камеры телетрансляций.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.
Никита совершил отличный манёвр в первом повороте, поймав слипстрим от машины напарника и сумев протиснуться по внутренней траектории в первой части шиканы «Эс ду Сенна».
По итогам заезда Никита Мазепин финишировал на 17-й позиции, впереди партнёра по команде, попавшего в ходе гонки в аварию с гонщиком «Альфа Ромео» Кими Райкконеном.
Гран-при Бразилии. Итоговая классификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 71 круг
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +10,496
3. Валттери Боттас («Мерседес») +13,576
4. Серхио Перес («Ред Булл») +39,540
5. Шарль Леклер («Феррари») +49,517
6. Карлос Сайнс («Феррари») +51,820
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг
8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг
9. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
13. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг
16. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг
17. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга
18. Мик Шумахер («Хаас») +2 круга
19. Даниэль Риккардо («Макларен») — сход
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сход.
- 16 ноября 2021
-
01:02
- 15 ноября 2021
-
23:56
-
22:53
-
22:52
-
20:50
-
19:57
-
18:55
-
18:07
-
17:42
-
17:07
-
16:28
-
16:11
-
15:53
-
14:46
-
13:34
-
13:26
-
13:01
-
12:06
-
11:52
-
11:15
-
10:11
-
09:17
-
02:13
-
01:01
-
00:55
-
00:31
-
00:22
-
00:04
- 14 ноября 2021
-
23:50
-
23:43
-
23:35
-
23:29
-
23:21
-
23:14
-
22:57