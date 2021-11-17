«Нет смысла». Айлотт заявил, что не останется резервным пилотом «Феррари» в 2022 году

Пилот академии «Феррари» Каллум Айлотт сообщил, что не будет продолжать играть роль резервного гонщика команды в следующем году. Об этом он рассказал в своём «инстаграме», ответив на вопрос фаната.



«Нет смысла смотреть, как другие будут ездить ещё год», — написал Айлотт.

Напомним, сезон 2022 года Каллум проведёт в серии IndyCar в составе команды Juncos Hollinger Racing. Айлотт в прошлом году стал вторым в личном зачёте чемпионата Формулы-2. Ранее он считался одним из кандидатов на место боевого пилота «Альфа Ромео» в следующем году. Однако вчера, 16 ноября, стало известно, что контракт с «Альфа Ромео» подписал китайский гонщик Гуаньюй Чжоу. Стоит отметить, что слухи, согласно которым швейцарский гоночный коллектив больше не рассматривал Айлотта, ходили довольно давно.