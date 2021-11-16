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В «Альфа Ромео» обратились к Джовинацци после решения не подписывать с ним новый контракт

В «Альфа Ромео» обратились к Джовинацци после решения не подписывать с ним новый контракт
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Пресс-служба «Альфа Ромео» поблагодарила итальянского гонщика Антонио Джовинацци за время, которое он провёл в составе команды. Сегодня, 16 ноября, стало известно, что в следующем сезоне пилотом «Альфа Ромео» будет китаец Гуаньюй Чжоу.

«Антонио, спасибо за всё, что ты сделал для нашей команды и наших болельщиков за последние три года», — говорится в сообщении «Альфа Ромео», размещённом в официальном «Твиттере» команды.

Вскоре после новости о прекращении сотрудничества между «Альфа Ромео» и Джовинацци стало известно, что Антонио перейдёт в Формулу-Е — итальянский гонщик заключил контракт на предстоящий сезон с командой «Дрэгон».

Ранее Джовинацци высказался о прекращении сотрудничества с «Альфа Ромео».

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