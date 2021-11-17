Бывший руководитель «Мерседеса» оценил возможную покупку «Ауди» команды «Макларен»

Бывший глава автоспортивного подразделения «Мерседеса» Норберт Хауг, который ранее тесно сотрудничал с «Маклареном», поделился мыслями о возможном приобретении британской команды немецким коллективом «Ауди».
«Это было бы замечательно для всех, кто интересуется Формулой-1. Мне кажется, что это лишний раз подчёркивает, насколько правильно было то, что мы в «Мерседесе» сделали это более 10 лет назад с нашей собственной командой на гораздо более выгодных условиях с финансовой точки зрения. С тех пор у нас всё шло хорошо. И даже если мы не выиграем восьмой титул подряд в 2021 году, с тех пор у нас всё и так идёт неплохо», — приводит слова Хауга Sky Germany.
Ранее сообщалось, что «Ауди» уже договорилась о приобретении McLaren Group, в которую входит и команда Формулы-1, однако в самом «Макларене» эти слухи опровергли.
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