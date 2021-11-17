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«Люблю гонки, которые проходят вечером». Мазепин поделился ожиданиями от Гран-при Катара

«Люблю гонки, которые проходят вечером». Мазепин поделился ожиданиями от Гран-при Катара
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Российский гонщик команды Формулы-1 «Хаас» Никита Мазепин поделился ожиданиями от Гран-при Катара. Пилот отметил, что ему нравятся гонки, которые проходят вечером.

«Гонка в Катаре будет захватывающей. Я выступал на этой трассе в 2014 году, когда там проходил этап Формулы MRF. Трасса тогда мне понравилась, на асфальте там немало песка, но я давно там не был. На новых трассах очень важно действовать постепенно, не совершать глупых ошибок, которые могут откинуть вас на два шага назад.

Искусственное освещение во время гонки? Я люблю гонки, которые проходят вечером. Катар выглядит захватывающе при дневном свете, хочу посмотреть, как он будет смотреться в свете прожекторов. Но особых отличий в подготовке из-за освещения нет.

Понятно, что этому этапу предшествовал долгий перелёт, и Катар очень отличается от Бразилии или США, но сами автодромы в целом похожи», — цитирует Мазепина пресс-служба «Хааса».

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