Переса и правда отцунодили, а Мазепин провёл свой лучший уик-энд. Оценки за Бразилию

Штраф, дисквалификация и чрезвычайно агрессивная защита Ферстаппена не остановили Хэмилтона на пути к 101-й победе в Формуле-1. Позади двух лидеров Цунода помог Боттасу подняться на подиум, а гонщики «Феррари» вырвались в лидеры середины пелотона и сделали большой шаг к бронзе Кубка конструкторов.

19-й этап сезона-2021 — в как всегда субъективных оценках автора.



Льюис Хэмилтон — 10



Это была одна из лучших побед в карьере британца. Льюис в общей сложности получил 24 позиции штрафа и полтора раза обогнал Макса Ферстаппена — в уик-энд, который мог положить конец шансам на чемпионство в этом году. Решающую фазу сезона Хэмилтон открывает важнейшим триумфом.

Шарль Леклер — 8



Леклеру не слишком удались пятница и суббота: он сначала уступил 0,13 секунды Сайнсу в квалификации и так и не смог подняться в спринте выше седьмой позиции. Однако решающим для Шарля в этот уик-энд стал первый круг основной гонки, на котором он вышел на четвёртое место, воспользовавшись контактом Сайнса и Норриса. С тех пор монегаск лидировал в группе середняков и завоевал четвёртый подряд финиш в топ-5.



Карлос Сайнс — 8



Вплоть до старта основной гонки уик-энд Карлоса складывался блестяще: победа над Леклером в квалификации (вторая подряд), третье место в спринте, добытое в сражении с Пересом. Однако в воскресенье на разгоне к первому повороту Сайнс коснулся атаковавшего справа Норриса, хуже разогнался из третьего поворота и в четвёртом пропустил Шарля. Прессинговать напарника Карлос не стал и сосредоточился на борьбе с шедшим позади Гасли.

Ферстаппен после финиша Гран-при Бразилии Фото: Antonin Vincent — Getty Images

Макс Ферстаппен — 7,5



До начала уик-энда Макса считали фаворитом, но после дисквалификации Хэмилтона в «Ред Булл» начали действовать консервативно: не рисковали в борьбе с Боттасом в спринте, а затем недооценили темп Льюиса в основной гонке. А в непосредственной дуэли с британцем голландец выглядел слабовато: едва не спровоцировал аварию при первой же серьёзной атаке и отдал позицию в том же месте десятью кругами позже.



Серхио Перес — 7,5



После неудачного старта в спринте мексиканец отыгрался на старте основной гонки и прорвался на второе место. Впоследствии Чеко уступил под натиском Хэмилтона, но опередил бы Боттаса, если бы не режим VSC на 30-м круге. Освоившись в кокпите, Перес демонстрирует, что всё-таки способен держаться к Ферстаппену ближе, чем это удавалось Гасли и Албону.

Эстебан Окон — 7,5



В пятницу француз немного (меньше десятой) уступил в квалификации Алонсо, а затем постепенно поднимался всё выше и выше: в спринте — девятый, в гонке — восьмой. Пилоты «Альпин» в Бразилии выбрали рискованную тактику одного пит-стопа, и хотя никаких особенных преимуществ она в итоге не дала, Эстебана опередили только заведомо более быстрые машины — неплохой результат и блестящая работа с резиной.



Себастьян Феттель — 7,5



Немец провёл очень сильный уик-энд и почти всё время отыгрывал позиции, но тоже пострадал от VSC: Эстебан Окон, сменив шины в режиме жёлтых флагов, выехал впереди Себа и вытеснил его из топ-10. А ведь из третьего поворота Феттель вышел шестым — сразу позади гонщиков «Феррари».

Себастьян Феттель Фото: Buda Mendes/Getty Images

Даниэль Риккардо — 7,5



Пока машина не потеряла мощность, Риккардо успешно боролся с гонщиками «Альпин» и опережал обоих, рассчитывая проехать гонку с одним пит-стопом — это позволило бы опередить Гасли и побороться с «Феррари». Увы, гонщик оказался надёжнее автомобиля.



Пьер Гасли — 7



Очередная превосходная квалификация в исполнении француза испорчена посредственным стартом — даже двумя. В спринте Гасли допустил пробуксовку и потерял в общей сложности четыре позиции, а в воскресенье промахнулся в четвёртом повороте и пропустил Феттеля. Себа Пьер в итоге контратаковал, но обе «Феррари» уже были недосягаемы.

Фернандо Алонсо — 7



Слабый старт в спринте обошёлся испанцу в две позиции, и хотя в воскресенье Фернандо вроде бы прошёл Риккардо, попытка поравняться с напарником во втором повороте закончилась выездом на траву и потерей только что отыгранного места. После этого до конца гонки Фернандо играл роль второго пилота, помогал Окону отбиваться от Гасли и в итоге финишировал позади Эстебана девятым.



Никита Мазепин — 7



Уик-энд в Бразилии был пока сильнейшим в карьере Мазепина в Формуле-1. Россиянин, который ни разу до этого не был на «Интерлагосе», ошибся в квалификации, хотя ехал без преувеличения отличный круг и на первом секторе опережал Шумахера и Феттеля. В воскресной гонке Никита избежал проблем и прорвался на 14-е место, после чего удерживал его вплоть до 15-го круга — в последнее время не часто увидишь «Хаас» так высоко.

Никита Мазепин и Ландо Норрис Фото: Lars Baron/Getty Images

Валттери Боттас — 6,5



Финн, в отличие от Хэмилтона, в Бразилии выступал со старым двигателем, но всего десятую долю секунды уступил Ферстаппену в квалификации, а затем победил голландца в спринте, отобрав у него один балл. Правда, в основном Гран-при Боттас коряво сработал со сцеплением, пропустил Макса, а, зацепив обочину, выпустил вперёд и Переса — последнего Валттери смог пройти лишь благодаря обломкам машины Стролла.



Ландо Норрис — 6,5



Британец провёл неплохую квалификацию, отлично выступил в спринте, опередив Гасли и Леклера, а в гонке пробился с последнего места в топ-10 — не без помощи автомобиля безопасности, но всё же. Тем не менее прокол на старте Ландо спровоцировал сам — и в глобальной перспективе это стоило ему по крайней мере двух позиций.

Кими Райкконен — 6,5



Как и Норрис, Кими провёл отличный прорыв и при старте с пит-лейна закончил гонку на 12-м месте — всего в семи секундах от топ-10. Однако стартовать последним Райкконену пришлось после того, как он сам в спринте налетел на Антонио Джовинацци, едва не расколотив обе «Альфа Ромео».



Николас Латифи — 6,5



Латифи впервые в карьере победил Расселла в квалификации! Учитывая, что Джорджа считают будущим чемпионом — важное достижение для канадца. В гонке, правда, Николас довольно быстро оказался в числе замыкающих и финишировал 16-м — почти в одиннадцати секундах позади напарника.

Джордж Расселл Фото: Buda Mendes/Getty Images

Джордж Расселл — 6



За всё время в «Уильямсе» Расселл впервые проиграл квалификацию напарнику и смог опередить его лишь за счёт ошибки на одном из торможений. Пит-стоп во время автомобиля безопасности на первых кругах помог впоследствии опередить Джовинацци, но подняться выше тринадцатого места не хватило темпа ни машине, ни пилоту.



Антонио Джовинацци — 6



Антонио тоже не удалось как следует блеснуть. Несмотря на провал в квалификации, в спринте Джовинацци чуть не вышел на 11-е место, но получил удар от Райкконена и в воскресенье стартовал 13-м. Но окончательно убила гонку итальянца стратегия: после первого пит-стопа он застрял за остановившимися раньше Расселлом и Строллом.

Лэнс Стролл — 5



Канадец ошибся в решающей попытке квалификации и в третий раз подряд остался в Q1. Существенно отыграться в спринте Лэнсу не удалось, а после удара от Юки Цуноды надежды на сколь-нибудь приличный результат рухнули окончательно — команда в итоге сняла с дистанции подбитый автомобиль.



Мик Шумахер — 4



Немец в этот раз не смог блеснуть ни в один из трёх дней уик-энда. В пятницу Мик выиграл уже 17-ю в сезоне квалификацию у Мазепина, однако свой лучший круг потерял, нарушив границы трассы. В воскресенье же Шумахер испортил себе гонку, когда сломал переднее антикрыло о Кими Райкконена — потеря времени и внеплановый пит-стоп отбросили гонщика на безнадёжно последнее место.

Столкновение Стролла и Цуноды Фото: Mark Thompson/Getty Images

Юки Цунода — 3



На незнакомой бразильской трассе японец смотрелся крайне неуверенно. В квалификации дебютант не смог собрать круг и уступил Гасли почти 0,6 секунды в Q2, а в гонке выбил Лэнса Стролла и схлопотал 10-секундный штраф. Обломки канадца будут сыпать на трассу ещё несколько кругов, и спровоцированный ими VSC поможет «Мерседесу» выбить Переса из топ-3. В этот раз Переса и правда отцунодили.