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«Феррари» может лишиться ежегодного контракта на € 125 млн

«Феррари» может лишиться ежегодного контракта на € 125 млн
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Многолетнее партнёрство команды «Феррари» и одной из крупнейших табачных компаний Philip Morris близко к окончанию. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, «Феррари» ищет нового титульного спонсора на 2022 год и последующий период. При этом стороны могут продолжить кооперацию, но в другом формате. Сообщается, что действующий контракт обходится Philip Morris в € 125 млн в год, что слишком накладно для американского производителя.

«Соглашение, которое у нас есть Philip Morris, истекает в конце года, но сейчас мы находимся в переговорах с ними. Наши отношения вполне хорошие. Посмотрим, как они будут развиваться в ближайшие месяцы. Очень вероятно, что связь с ними сохранится. Вполне возможно, однако, что фирма уже не будет нашим титульным спонсором», — выступил с комментарием руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто.

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