Ферстаппен — лучший в первой тренировке Гран-при Катара, Шумахер быстрее Мазепина

В Дохе завершилась первая свободная практика Гран-при Катара. Лучший результат по итогам заезда продемонстрировал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым стал гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли. Третье время у Валттери Боттаса, представляющего «Мерседес».
Напарник Боттаса, британец Льюис Хэмилтон, по итогам заезда показал четвёртый результат.
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин стал 20-м, его партнёр по американской команде Мик Шумахер — 18-м.
Гран-при Катара. Первая тренировка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.23,723
2. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,437
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,471
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,786
5. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,925
6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,990
7. Серхио Перес («Ред Булл») +1,192
8. Шарль Леклер («Феррари») +1,198
9. Эстебан Окон («Альпин») +1,249
10. Ландо Норрис («Макларен») +1,492
11. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,568
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,605
13. Николас Латифи («Уильямс») +1,965
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +2,034
15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +2,105
16. Джордж Расселл («Уильямс») +2,148
17. Фернандо Алонсо («Альпин») +2,182
18. Мик Шумахер («Хаас») +2,976
19. Ланс Стролл («Астон Мартин») +2,989
20. Никита Мазепин («Хаас») +3,777.
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