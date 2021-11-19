Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен — лучший в первой тренировке Гран-при Катара, Шумахер быстрее Мазепина

Ферстаппен — лучший в первой тренировке Гран-при Катара, Шумахер быстрее Мазепина
Комментарии

В Дохе завершилась первая свободная практика Гран-при Катара. Лучший результат по итогам заезда продемонстрировал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым стал гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли. Третье время у Валттери Боттаса, представляющего «Мерседес».

Напарник Боттаса, британец Льюис Хэмилтон, по итогам заезда показал четвёртый результат.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин стал 20-м, его партнёр по американской команде Мик Шумахер — 18-м.

Гран-при Катара. Первая тренировка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.23,723
2. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,437
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,471
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,786
5. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,925
6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,990
7. Серхио Перес («Ред Булл») +1,192
8. Шарль Леклер («Феррари») +1,198
9. Эстебан Окон («Альпин») +1,249
10. Ландо Норрис («Макларен») +1,492
11. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,568
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,605
13. Николас Латифи («Уильямс») +1,965
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +2,034
15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +2,105
16. Джордж Расселл («Уильямс») +2,148
17. Фернандо Алонсо («Альпин») +2,182
18. Мик Шумахер («Хаас») +2,976
19. Ланс Стролл («Астон Мартин») +2,989
20. Никита Мазепин («Хаас») +3,777.

Формула-1 2021. Этап 20, Доха, Катар
Гран-при Катара. Свободная практика 1
19 ноября 2021, пятница. 13:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:23.723
2
Пьер Гасли
Scuderia AlphaTauri
+0.437
3
Валттери Боттас
Mercedes AMG F1
+0.471
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021