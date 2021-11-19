Ферстаппен — лучший в первой тренировке Гран-при Катара, Шумахер быстрее Мазепина

В Дохе завершилась первая свободная практика Гран-при Катара. Лучший результат по итогам заезда продемонстрировал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым стал гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли. Третье время у Валттери Боттаса, представляющего «Мерседес».



Напарник Боттаса, британец Льюис Хэмилтон, по итогам заезда показал четвёртый результат.



Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин стал 20-м, его партнёр по американской команде Мик Шумахер — 18-м.

Гран-при Катара. Первая тренировка



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.23,723

2. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,437

3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,471

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,786

5. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,925

6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,990

7. Серхио Перес («Ред Булл») +1,192

8. Шарль Леклер («Феррари») +1,198

9. Эстебан Окон («Альпин») +1,249

10. Ландо Норрис («Макларен») +1,492

11. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,568

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,605

13. Николас Латифи («Уильямс») +1,965

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +2,034

15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +2,105

16. Джордж Расселл («Уильямс») +2,148

17. Фернандо Алонсо («Альпин») +2,182

18. Мик Шумахер («Хаас») +2,976

19. Ланс Стролл («Астон Мартин») +2,989

20. Никита Мазепин («Хаас») +3,777.