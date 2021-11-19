Льюис Хэмилтон выбрал радужный шлем для выступления на Гран-при Катара. Фото

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выступает на Гран-при Катара в шлеме, дизайн которого выполнен в радужных цветах.

«Мы вместе», — гласит текст надписи на шлеме Льюиса.

Фотографию можно посмотреть на странице команды «Мерседес» в «Инстаграме».

Возглавляет общий зачёт пилотов Формулы-1 Макс Ферстаппен из «Ред Булл». На счету Макса 332,5 очка. На втором месте Хэмилтон (318,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (203).

Ранее состоялась первая свободная практика Гран-при Катара. Лучший результат по её итогам показал пилот Ферстаппен, вторым стал гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли. Третье время — у Валттери Боттаса, представляющего «Мерседес». Хэмилтон по итогам заезда показал четвёртый результат.