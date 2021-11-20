Хэмилтон завоевал поул-позишен в Катаре со старым двигателем

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выступал в квалификации Гран-при Катара не с новым двигателем внутреннего сгорания, который впервые установили на его болид во время прошлого Гран-при Бразилии. Вместо этого Хэмилтон использовал более старый мотор, утверждает авторитетный автоспортивный журналист Альберт Фабрега, написавший об этом в своём «твиттере».



Таким образом, «Мерседес» бережёт новый двигатель, прозванный журналистами и болельщиками «ракетой», до двух финальных Гран-при в Саудовской Аравии и Абу-Даби.



Льюис Хэмилтон стал быстрейшим в квалификации Гран-при Катара, опередив пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на четыре десятые секунды, а своего напарника Валттери Боттаса — на шесть.

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