Феттель — о квалификации ГП Катара: жёлтые флаги убрали, потому что сзади ехал Ферстаппен

Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Катара, где он показал десятый результат.



«Я очень счастлив, ведь мы превзошли «Ред Булл», «Феррари» и «Макларен», так что я думаю, что мы можем быть довольны таким выступлением. Немного обидно, что на последнем секторе появились жёлтые флаги. А потом вдруг режим жёлтых флагов был снят. Мне кажется, это произошло потому, что сзади ехал Макс.



Не знаю наверняка, был ли это режим одиночных или двойных желтых флагов, но когда на трассе стоит машина, то это должны быть двойные флаги. А это значит, что необходимо прервать попытку, что я и сделал. Быть может, я был единственным», — приводит слова Феттеля RaceFans.

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