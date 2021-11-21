«Альфа Ромео» испытывает острую нехватку запасных частей в концовке сезона
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На финише нынешнего сезона Формулы-1 «Альфа Ромео» испытывает острую нехватку запасных частей. Днища на болидах пилотов команды Кими Райкконена и Антонио Джовинацци были повреждены на Гран-при Катара.
«На этой стадии сезона уже нельзя взять и добавить какие-то новые детали. На изготовление днища уходит 20 дней», — приводит слова менеджера команды Бита Зендера Auto Motor und Sport.
«Райкконену и Джовинацци в воскресенье придётся вести борьбу с повреждёнными днищами, по-другому никак», — сказал глава «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр, которого цитирует Blick.
Напомним, что после квалификации Гран-при Катара в «Феррари» также обнаружили трещину в шасси автомобиля Шарля Леклера. Шасси в итоге пришлось заменить.
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