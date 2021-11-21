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«На Интерлагосе разбудили льва». Тото Вольф — про победы Льюиса Хэмилтона

«На Интерлагосе разбудили льва». Тото Вольф — про победы Льюиса Хэмилтона
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Глава автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф подвёл итог Гран-при Катара. Льюис Хэмилтон завоевал первое место, его партнёр по «серебряным стрелам» Валттери Боттас досрочно сошёл с трассы.

«Это забавно, потому что ощущения от гонки горькие и сладкие одновременно. Для нас важны оба зачёта, и Хэмилтон сегодня был великолепен. Хорошая новость заключается и в том, что болид оказался очень быстрым. Это хороший знак в преддверии этапов в Саудовской Аравии и Абу-Даби. Льюис сейчас показывает свой максимум. В ту субботу на Интерлагосе они разбудили льва!

Но вот прокол колеса на болиде Валттери случился буквально из ничего. Мы постарались восстановить цепочку событий и не увидели никаких предвестников прокола. Разве что совсем слабая вибрация, из-за которой вы явно не будете возвращать машину в боксы. К несчастью для нас, именно Валттери оказался первым из тех, кто получил проколы», — цитирует Вольфа Sky Sports.

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