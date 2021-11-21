Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Машина пострадала серьёзно». Валттери Боттас — о своём сходе на Гран-при Катара

«Машина пострадала серьёзно». Валттери Боттас — о своём сходе на Гран-при Катара
Комментарии

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас подвёл итоги неудачного для него Гран-при Катара. Из-за лопнувшей шины немецкому пилоту пришлось досрочно закончить гонку.

«Очевидно, это был очень разочаровывающий день. Жаль, что после многообещающего начала уик-энда он закончился так безрадостно.

На прогревочном круге я не смог добиться нужной температуры шин, а на грязной стороне стартовой решётки были проблемы со сцеплением. Возникла пробуксовка, из-за которой я потерял несколько позиций.

Прокол произошёл внезапно, без какой-либо вибрации или других сигналов. Мы понимали, что работаем на пределе возможностей шин, но в тот момент они обеспечивали хорошее сцепление. Я уверенно чувствовал себя на трассе и понимал, что чем дольше остаюсь на трассе, тем больше шансов на подиум.

Шина лопнула, когда я только проехал выезд с пит-лейна, в самом неудачном месте. Пока возвращался в боксы, машина пострадала настолько серьёзно, что безопаснее было сойти с дистанции», — цитирует Боттаса пресс-служба команды.

«Ред Булл» слаб, но и Ферстаппен виноват. Хэмилтон — опять фаворит в борьбе за титул? «Ред Булл» слаб, но и Ферстаппен виноват. Хэмилтон — опять фаворит в борьбе за титул?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021