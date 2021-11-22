Ральф Шумахер: у Ферстаппена нет шансов выиграть титул

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о борьбе за титул в сезоне-2021 между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном.
«Мерседес» сейчас стабильно быстрее, чем «Ред Булл». Макс выкладывается на все 100 процентов, он показывает, насколько он хороший гонщик. Но в нормальных обстоятельствах у него нет шансов на титул.
Ферстаппену остаётся уповать на везение. Если бы ему везло по ходу сезона, то, вероятно, он уже выиграл бы титул», — приводит слова Ральфа Шумахера RacingNews365.
Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок». На счету Макса 341,5 очка. На втором месте пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (333,5) — разрыв между ними, таким образом, в настоящее время составляет восемь баллов. Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса», Валттери Боттас (203).
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