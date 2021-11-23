Пиастри высказался о критике в адрес Чжоу после его подписания контракта с «Альфа Ромео»

Пилот Формулы-2 Оскар Пиастри прокомментировал критические сообщения, которые стал получать китаец Гуаньюй Чжоу после подписания контракта с командой «Альфа Ромео». Некоторым показалось, что ключевую роль в этом сыграл финансовый вопрос. Ранее сообщалось, что за сезон-2022 «Альфа Ромео» должна получить около $ 25 млн от спонсоров гонщика.
«Он получил довольно много негатива в социальных сетях, но мне кажется, что большая часть таких сообщений просто несправедлива. Да, мы знаем, что он окажет некоторую финансовую поддержку команде, но дела у него и так идут неплохо. Он второй в чемпионате, у него столько же побед, сколько и у меня, а в первой половине года он был лидером. Думаю, с Валттери ему будет непросто, ведь он очень сильный пилот. Но мне не терпится посмотреть, как у него пойдут дела. Думаю, всё будет здорово», — приводит слова Пиастри Motorsport.
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