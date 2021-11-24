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Альберс: Вольф справляется со своей работой лучше, чем Хорнер

Альберс: Вольф справляется со своей работой лучше, чем Хорнер
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Бывший гонщик Формулы-1 Кристиан Альберс считает, что руководитель «Мерседеса» Тото Вольф превосходит босса «Ред Булл» Кристиана Хорнера в профессионализме.

«Это было весело, не так ли? Мне понравилось, когда они вместе присутствовали на пресс-конференции перед гонкой в Катаре. Я не фанат Тото Вольфа, не фанат Кристиана Хорнера, но я считаю, что Тото справляется со своей работой лучше, он более профессионален.

Важный факт в том, что Тото постоянно спрашивает своих инженеров, как и что происходит. Он гораздо больше вовлечён в технические вопросы, чем Хорнер, который в этом совершенно не разбирается. Проблема в том, что он даже не вникает в этот вопрос. Он не общается с инженерами по поводу техники», — приводит слова Кристиана Альберса De Telegraaf.

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