Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон: хочу, чтобы Расселл стал следующим британским чемпионом мира

Хэмилтон: хочу, чтобы Расселл стал следующим британским чемпионом мира
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о своём будущем напарнике Джордже Расселле.

«Джордж — суперталантливый парень, думаю, к нему уже есть огромное уважение. Сейчас у нас хороший баланс, но я знаю, что он захочет действовать, что он хочет прийти и победить, сделать всё необходимое для этого.

Помню, когда начал выступать в одной команде с Алонсо, я хотел победить его уже в первой гонке, так что жду от Джорджа такой же менталитет, иначе он не может считаться будущим победителем, понимаете? Думаю, у него будет такой подход. И я действительно хочу, чтобы он добился успеха. Наступит момент, когда я перестану заниматься этим видом спорта, и я хочу, чтобы Джордж стал следующим британцем, который выиграет чемпионат мира», — приводит слова Льюиса Хэмилтона The Race.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021