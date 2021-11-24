Хэмилтон: хочу, чтобы Расселл стал следующим британским чемпионом мира

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о своём будущем напарнике Джордже Расселле.
«Джордж — суперталантливый парень, думаю, к нему уже есть огромное уважение. Сейчас у нас хороший баланс, но я знаю, что он захочет действовать, что он хочет прийти и победить, сделать всё необходимое для этого.
Помню, когда начал выступать в одной команде с Алонсо, я хотел победить его уже в первой гонке, так что жду от Джорджа такой же менталитет, иначе он не может считаться будущим победителем, понимаете? Думаю, у него будет такой подход. И я действительно хочу, чтобы он добился успеха. Наступит момент, когда я перестану заниматься этим видом спорта, и я хочу, чтобы Джордж стал следующим британцем, который выиграет чемпионат мира», — приводит слова Льюиса Хэмилтона The Race.
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