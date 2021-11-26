«Наши поступки зависят от воспитания». Хэмилтон высказался о столкновениях с Ферстаппеном

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о столкновениях с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, которые у него периодически случались во время сезона Формулы-1.



«Макс — не единственный пилот, с которым я сталкивался. В своё время я участвовал в заездах с большим количеством гонщиков, и каждый из них вёл себя по-разному. Интересно подмечать такое. Теперь я старше и немного глубже изучаю их характер, смотрю на их прошлое. Наши поступки зависят от воспитания. Хорошо мы себя ведём или плохо, зависит от него. Поэтому я стараюсь держать в уме такие моменты, чтобы понимать, кто со мной участвует в гонках», — приводит слова Хэмилтона BBC.



Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок». На счету Макса 351,5 очка. На втором месте Хэмилтон (343,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (203).