Формула-1 продлила контракт на проведение Гран-при Испании
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Формула-1 продлила контракт с автодромом в Барселоне. Об этом сообщает пресс-служба «Королевских гонок». Трасса будет принимать этапы в рамках Гран-при Испании вплоть до 2026 года.
Отмечается, что организаторы намерены провести модернизацию трассы и инфраструктуры автодрома перед гонкой 2022 года.
«Мы рады объявить о новом контракте с автодромом в Барселоне. Хотел бы поблагодарить промоутера и власти за их энтузиазм в намерении сохранить Формулу-1 в столице Каталонии. Команды и пилоты всегда с нетерпением ждут гонок на местном автодроме, а у испанских болельщиков опять появится возможность увидеть вблизи своих национальных героев — Фернандо Алонсо и Карлоса Сайнса», — сказал генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали.
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