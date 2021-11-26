Зайдль: в первую очередь нас беспокоят результаты «Макларена», а не «Феррари»

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль поделился мнением о борьбе с «Феррари» в Кубке конструкторов.
«Для нас стало большим сюрпризом, что «Феррари» в этом году смогла прибавить после неудачи прошлого сезона. В конечном счёте «Феррари» просто вернулась на тот уровень, где вы и ожидаете её увидеть — с учётом опыта команды, уровня специалистов, инфраструктуры, гонщиков. Так что такую форму «Феррари» нельзя считать сюрпризом. Самое важное для нас в нынешнем сезоне то, что наша команда явно сделала шаг вперёд. Ведь в первую очередь нас беспокоят результаты «Макларена».
В этом году мы получили подтверждение того, что команда движется в верном направлении. Мы сделали большой шаг вперёд, а это ключевой момент на пути к возвращению на вершину Формулы-1.
Конечно, сейчас мы сосредоточены на борьбе за 3-4 место в Кубке конструкторов. Но при этом мы реально смотрим на вещи и понимаем текущие возможности команды. Главное — мы сделали шаг вперёд. Наша машина стала лучше, мы зарабатываем больше очков», — цитирует Зайдля PlanetF1.
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