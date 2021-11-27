Кими и Минтту Райкконен прокомментировали прощальную вечеринку «Альфа Ромео»

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен и его жена Минтту отреагировали в социальных сетях на организацию командой прощальной вечеринки для чемпиона мира 2007 года.



«Какой эмоциональный вечер! Я понимаю всех, кто будет скучать по Кими, когда он уйдёт из Формулы-1, и благодарю вас ща всю поддержку и любовь к моему мужу на протяжении многих лет! Я и дети счастливы и благодарны за то, что после этого сезона он будет больше бывать дома. Осгобое спасибо всем в „Альфа Ромео“ за то, что они всегда были добры ко мне и нашей семье! С любовью, Минтту. Кими Райкконен, мы тебя любим!», — написала Минтту Райкконен в своём «инстаграме».

«Спасибо всем за незабываемый вечер. Спасибо за годы, проведённые вместе. Спасибо за ваш тяжёлый труд. Вы хорошие люди. С уважением, Кими», — написал Кими Райкконен в своём «инстаграме».