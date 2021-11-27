The Race: «Мерседес» — лучший по составу пилотов на 2022 год, «Феррари» выше «Ред Булл»

Издание The Race составило рейтинг составов пилотов команд, участвующих в Формуле-1. В его составлении участвовали 10 экспертов, после чего их оценки суммировались.
В результате первое место с большим отрывом занял «Мерседес», в составе которого в следующем сезоне будут выступать два британца: Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл. На второй строчке оказалась «Феррари» с Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом. Тройку лучших замкнула австрийская команда «Ред Булл», за которую продолжат выступление Макс Ферстаппен и Серхио Перес.
Команда «Хаас» оказалась на последнем месте рейтинга издания.
«Мик Шумахер – по-настоящему перспективный пилот, чего не скажешь о другом парне», – был краток обозреватель издания, известный эксперт Марк Хьюз.
Рейтинг составов команд Формулы-1 на сезон-2022 (по версии The Race):
1. «Мерседес» (Льюис Хэмилтон, Джордж Расселл) – 236 очков
2. «Феррари» (Шарль Леклер, Карлос Сайнс) – 183
3. «Ред Булл» (Макс Ферстаппен, Серхио Перес) – 147
4. «Макларен» (Ландо Норрис, Даниэль Риккардо) – 130
5. «Альпин» (Фернандо Алонсо, Эстебан Окон) – 98
6. «Альфа Таури» (Пьер Гасли, Юки Цунода) – 76
7. «Астон Мартин» (Себастьян Феттель, Лэнс Стролл) – 68
8. «Альфа Ромео» (Валттери Боттас, Чжоу Гуаньюй) – 40
9. «Уильямс» (Николас Латифи, Алекс Албон) – 21
10. «Хаас» (Мик Шумахер, Никита Мазепин) – 11
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