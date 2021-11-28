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Капито: «Фольксваген» не стал бы тратить время на Ф-1, если бы не был настроен серьёзно

Капито: «Фольксваген» не стал бы тратить время на Ф-1, если бы не был настроен серьёзно
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Руководитель «Уильямса», бывший спортивный директор «Фольксвагена» Йост Капито уверен, что «Ауди» и «Порше», входящие в Volkswagen Group, всерьёз заинтересованы в том, чтобы принимать участие в Формуле-1 в 2026 году.

«Всё будет зависеть не столько от их желания, сколько от технического регламента, а свод правил на 2026 год пока до конца не принят. Но если бы они не были настроены серьёзно, то не стали бы посещать встречи по обсуждению регламента на моторы, особенно учитывая то, что на эти совещания приезжал сам генеральный директор компании. Но всё будет зависеть от технического регламента, и, если Volkswagen Group сочтёт это разумным, они могут обратиться к совету директоров и попросить принять решение», — приводит слова Йоста Капито Autosport.

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