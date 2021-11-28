Расселл высказался о предстоящем выступлении с Хэмилтоном в «Мерседесе»

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл поделился мнением о предстоящем выступлении в одной команде вместе с британцем Льюисом Хэмилтоном. Со следующего сезона Расселл будет гонщиком «Мерседеса».



«Нам обоим предстоит потрудиться сообща, чтобы двигать команду вперёд и работать над улучшением автомобиля. Полагаю, что в следующем году, с учётом изменений в правилах и всех обновлений, нам будет чем заняться. Ни у кого нет гарантий, что именно у него будет самый быстрый болид. В конце сезона победит тот, кто лучше всего выполнял командную работу. В общем, я рад, что в следующем году буду участвовать в гонках вместе с Льюисом. Это действительно отличная возможность для меня», — приводит слова Расселла Racingnews365.

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