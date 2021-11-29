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«Хонда» хочет заменить двигатель на болиде Макса Ферстаппена. «Ред Булл» против

«Хонда» хочет заменить двигатель на болиде Макса Ферстаппена. «Ред Булл» против
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может получить штраф за замену двигателя внутреннего сгорания на Гран-при Саудовской Аравии, сообщает итальянская версия издания Motorsport. По информации источника, инженеры «Хонды» рассматривают вариант с заменой элементов силовой установки на предпоследнем этапе чемпионата мира, хотя в «Ред Булл» и предпочитают использовать старый, четвёртый по счёту ДВС, установленный на машину голландца на Гран-при России.

Сообщается, что окончательное решение будет принято по окончании пятничных тренировок в Саудовской Аравии.

Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок». На счету Макса 341,5 очка. На втором месте находится пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (333,5) — разрыв между ними, таким образом, в настоящее время составляет восемь баллов. Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса», Валттери Боттас (203).

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