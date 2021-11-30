Фернандо Алонсо и Эстебан Окон доставили «Золотые мячи» на церемонию в Париж

Гонщики команды Формулы-1 «Альпин» Фернандо Алонсо и Эстебан Окон приняли участие в церемонии вручения «Золотого мяча» — награды лучшему футболисту года. Пилоты доставили в зал церемонии, проходящей в Париже, два трофея — предназначенные лучшему футболисту и лучшей футболистке мира соответственно.



Любопытно, что гонщики вносили «Золотые мячи», надев себе на головы специальные затенённые шлемы. Ведущие церемонии попросили гостей угадать, кто именно доставил трофеи.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, обладателем «Золотого мяча» стал нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси. Второе место в голосовании за самую престижную личную награду в футболе занял нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. Третье место – Жоржиньо из «Челси».