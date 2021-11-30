Кристиан Хорнер рассказал, какое решение «Ред Булл» позволило Серхио Пересу прибавить

Глава команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о гонщике Серхио Пересе. Функционер отметил, что на мексиканского пилота хорошо повлияло досрочное продление контракта.



«Мы поняли, что получим лучшего Чеко, если дадим ему ощущение безопасности. Вторая половина сезона доказывает, что мы оказались правы. Чеко стал намного лучше», — приводит слова Хорнера Auto, Motor und Sports.

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Формула-1. Общий зачёт



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 351,5 очка

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 343,5

3. Валттери Боттас («Мерседес») – 203

4. Серхио Перес («Ред Булл») – 190

5. Ландо Норрис («Макларен») – 153

6. Шарль Леклер («Феррари») – 152

7. Карлос Сайнс («Феррари») – 145,5

8. Даниэль Риккардо («Макларен») – 105

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 92

10. Фернандо Алонсо («Альпин») – 77

11. Эстебан Окон («Альпин») – 50

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 43

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 34

14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 20

15. Джордж Расселл («Уильямс») – 16

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 10

17. Николас Латифи («Уильямс») – 7

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 1

19. Мик Шумахер («Хаас») – 0

20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 0

21. Никита Мазепин («Хаас») – 0.