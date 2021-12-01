Алонсо считает несправедливым, что за замену мотора пилот теряет всего пять мест на старте

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо считает несправедливым, что пилоты, устанавливающие пятый двигатель внутреннего сгорания, при трёх разрешённых на сезон, теряют всего пять позиций на стартовой решётке.



«Тех, кто превысил квоту двигателей на сезон следует отправлять в конец стартовой решётки», — приводит слова Фернандо Алонсо AS.



Напомним, по правилам Формулы-1 первая смена элементов силовой установки наказывается потерей десяти позиций на стартовой решётке за каждый элемент, однако последующие замены приводят к штрафу в пять позиций. При этом, согласно спортивному регламенту потеря более 15 позиций на решётке приравнивается к старту с конца пелотона.



Льюис Хэмилтон на Гран-при Бразилии получил штраф в пять позиций на старте, однако, благодаря повышенной мощности нового двигателя одержал победу в Гран-при.