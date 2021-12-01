Джовинацци — о Формуле Е: здесь совершенно другие машины, нежели в Формуле-1

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци, покидающий Формулу-1 по окончании сезона-2021, высказался по поводу Формулы Е, в которой итальянец будет выступать в следующем году.

«Это совершенно другие машины. Я уже ездил на многих из них – GT, LMP2, Формулы-1.



Я был очень растерян, мне ещё предстоит многому научиться. Но главная проблема для меня — это торможение. В Формуле-1 из-за высокой прижимной силы тормоза работают очень эффективно и можно тормозить в последний момент, а в Формуле Е такой возможности нет. Найти подход к машине оказалось непросто. Но я помню, что, когда в 2018-м опробовал машину Формулы Е первого поколения, она вела себя похожим образом», — приводит слова Джовинацци GrandPX.news.