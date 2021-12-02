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На базе «Астон Мартин» в Сильверстоуне произошёл пожар

На базе «Астон Мартин» в Сильверстоуне произошёл пожар
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В «Астон Мартине» рассказали, что часть их базы в Сильверстоуне загорелась в среду вечером.

Аварийные службы были вызваны сразу после того, как начался пожар, и ущерб, нанесённый их базе, был сведён к минимуму. В социальных сетях тут же появились фотографии пожарных машин на месте происшествия.

«Астон Мартин» постарался развеять все слухи о том, что могло произойти на базе, объяснив, что возник небольшой пожар, но его быстро удалось взять под контроль.

«Мы можем подтвердить, что в вытяжной системе нашей аэродинамической трубы произошло небольшое возгорание, которое было быстро потушено. Спасибо, что следите за нами. Это очень многое значит», — говорится в официальном заявлении команды в «Твиттере».

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