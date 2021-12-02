«Уильямс» объявил о назначении нового спортивного директора

Бывший командный менеджер «Фольксвагена» в WRC Свен Смитс был назначен на пост спортивного директора «Уильямса», сообщает официальный сайт команды.



В «Фольксвагене» Смитс работал с нынешним руководителем «Уильямса» Йостом Капито. В 2016 году Капито ушёл из «Фольксвагена» после завоевания трёх титулов в личном и командном зачётах WRC, после чего Смитс занял пост спортивного директора раллийной команды.



Свен Смитс приступил к работе в «Уильямсе» в ноябре и присутствовал на Гран-при Катара, однако его новая команда не объявляла о назначении.



Это уже не первый переход в «Уильямс» бывших сотрудников «Фольксвагена» — наряду с Капито и Смитсом, в состав британского коллектива перешёл Франсуа-Ксавье Демезон, ставший в «Уильямсе» техническим директором.