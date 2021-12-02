Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель провёл картинговое мероприятие для женщин в Саудовской Аравии.
«Мы в первый раз будем гоняться в Саудовской Аравии, перед гонкой было много разговоров. В основном внимание было сосредоточено на негативе, разговорах о ситуации с правами человека в определённых странах и тому подобном. Я же старался думать о положительных моментах, поэтому сегодня я организовал собственное картинговое мероприятие под хэштегом «Race For Women». В итоге получилась группа из семи-восьми женщин, которые посоревновались между собой. Я поделился с ними жизненным и гоночным опытом, чтобы повысить уверенность в себе.
В Саудовской Аравии женщинам разрешили садиться за руль в 2018 году, так что у некоторых были права, у остальных — нет. Кто-то из них огромные фанатки Формулы-1, другие никак не связаны с гонками. Так что были женщины с разными взглядами, но в итоге получилось отличное мероприятие, на котором все были счастливы. Меня вдохновили их истории и позитив по поводу изменений в стране», — приводит слова Себастьяна Феттеля Motorsport Week.
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