Райкконен: с нетерпением жду момента, когда завершу карьеру

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен признался, что с нетерпением ждёт завершения своего последнего сезона в Формуле-1.
«Не знаю, почему я должен испытывать эмоции от своего ухода из Формулы-1. С нетерпением жду момента, когда завершу карьеру. Рад, что всё скоро закончится. Так что в этом нет ничего печального или плохого. Думаю, что всё хорошо.
На прошлой неделе я в последний раз приезжал на базу команды, поэтому взял с собой семью, побыл там какое-то время, увидел многих сотрудников и подписал для них много различных вещей, это было приятно.
Очевидно, что последние Гран-при — просто гонки, в которых мы постараемся сделать всё, что в наших силах. Впереди нас ждёт новая трасса, посмотрим, что получится. Но я буду делать то же, что и всегда. Надеюсь, покажу достойный результат и получу удовольствие от процесса», — приводит слова Райкконена RaceFans.
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