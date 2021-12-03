Вязович ответил, готов ли он выступить на «Дакаре» без логотипов МАЗа

Руководитель и боевой пилот белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович рассказал, возможен ли вариант, при котором белорусы всё-таки выступят на «Дакаре» 2022 года, но без каких-либо логотипов Минского автозавода.
«Лично моя позиция — это унизительно. Не знаю, как бы я повёл себя подобной ситуации, если бы предложили такое решение. Но пока я в ней не оказался, то хотел бы сказать, что для нас крайне важно остаться при своём логотипе. Многие сейчас по-разному относятся к команде и трактуют эту ситуацию, но скажу за себя: я пусть и с небольшим перерывом, но работаю на заводе с 2003 года, я как спортсмен состоялся именно в команде „МАЗ-СПОРТавто“ и на грузовиках этой марки. Пойти на уступки ради… Ради чего? Ради какого-то самолюбия? Я пока на это не готов. Я считаю это унижением спортсменов и достижений конструкторов», — заявил Вязович на пресс-конференции в Минске.
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