Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вязович ответил, готов ли он выступить на «Дакаре» без логотипов МАЗа

Вязович ответил, готов ли он выступить на «Дакаре» без логотипов МАЗа
Комментарии

Руководитель и боевой пилот белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович рассказал, возможен ли вариант, при котором белорусы всё-таки выступят на «Дакаре» 2022 года, но без каких-либо логотипов Минского автозавода.

«Лично моя позиция — это унизительно. Не знаю, как бы я повёл себя подобной ситуации, если бы предложили такое решение. Но пока я в ней не оказался, то хотел бы сказать, что для нас крайне важно остаться при своём логотипе. Многие сейчас по-разному относятся к команде и трактуют эту ситуацию, но скажу за себя: я пусть и с небольшим перерывом, но работаю на заводе с 2003 года, я как спортсмен состоялся именно в команде „МАЗ-СПОРТавто“ и на грузовиках этой марки. Пойти на уступки ради… Ради чего? Ради какого-то самолюбия? Я пока на это не готов. Я считаю это унижением спортсменов и достижений конструкторов», — заявил Вязович на пресс-конференции в Минске.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021