Пиастри выиграл квалификацию Формулы-2 в Саудовской Аравии, Шварцман — второй

Австралийский гонщик Оскар Пиастри в четвёртый раз подряд завоевал поул-позишен, став быстрейшим в квалификации этапа Формулы-2 в Саудовской Аравии. Второе место занял напарник Пиастри, россиянин Роберт Шварцман, которому не хватило полторы десятые до времени Оскара.



Третье место по итогам квалификации занял Тео Пуршер. Китайский гонщик Гуаньюй Чжоу по итогам квалификации стал шестым.



Формула-2. Саудовская Аравия. Квалификация.



1. Оскар Пиастри («Према») — 1:40.878

2. Роберт Шварцман («Према») — 1:41.043

3. Тео Пуршер («АРТ») — 1:41.218

4. Кристиан Лундгор («АРТ») — 1:41.297

5. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 1:41.302

6. Гуаньюй Чжоу («УНИ-Виртуози») — 1:41.350

7. Ральф Бошунг («Кампос») — 1:41.532

8. Юри Випс («Хайтек») — 1:41.610

9. Маркус Армстронг («ДАМС») — 1:41.618

10. Лиам Лоусон («Хайтек») — 1:41.619.