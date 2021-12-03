Мазепин поделился первыми впечатлениями от новой трассы Формулы-1 в Джидде

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 на уличной трассе в Джидде. В обеих пятничных сессиях Мазепин занял последнее место. Во втором случае он уступил Мику Шумахеру одну секунду.



«Эта трасса очень сильно отличается от тех, с которыми я столкнулся в этом году — и не только в этом году, но за всю свою карьеру. Эта трасса требует серьёзной уверенности и знания, чего ожидать, потому что тут множество поворотов выглядят одинаково. Мне повезло, что я сумел проехать много кругов — по сравнению с позапрошлой, и я получил от этого наслаждение. Думаю, что ещё можно серьёзно прибавить в скорости», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».