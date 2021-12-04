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Будковски заявил, что будущее Пиастри будет зависеть от Фернандо Алонсо

Будковски заявил, что будущее Пиастри будет зависеть от Фернандо Алонсо
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Исполнительный директор «Альпин» Марцин Будковски прояснил ситуацию вокруг будущего резервного пилота команды, лидера чемпионата Формулы-2 Оскара Пиастри.

«Подписание контракта с Оскаром Пиастри, помимо обязанностей резервиста, подразумевает и множество других обязанностей. Оскар будет активно работать на симуляторе. Он и сейчас работает над этим, но не так много, как нам бы хотелось, потому что он участвует в гонках Формулы-2, и ему нужно выиграть титул в этом году. Но он убдет много работать на симуляторе и над развитием машины. Он будет тесно работать с инженерами и много времени проводить на трассе. В этом году он выступит на постсезонных тестах в Абу-Даби. Мы будем развивать Оскара, не ограничиваясь его участием в Гран-при в роли резервного пилота.

Давайте посмотрим, что будет в следующем году. Если машина будет быстра и Фернандо будет счастлив, то у нам будет разговор о продлении контракта. Если нет — будем рассматривать другие варианты», — приводит слова Будковски RaceFans.

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