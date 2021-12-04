Ферстаппен — лучший в третьей практике Гран-при Саудовской Аравии, Хэмилтон — второй

В Джидде завершилась третья свободная практика Гран-при Саудовской Аравии. Лучший результат по итогам заезда показал пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второе время — у пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, третьим стал напарник Ферстаппена Серхио Перес.
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 20-е время. Его партнёр по команде Мик Шумахер стал 19-м.
Гран-при Саудовской Аравии. Третья тренировка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.28,100
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,214
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,529
4. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,541
5. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,615
6. Валттери Боттас («Мерседес») +0,919
7. Шарль Леклер («Феррари») +1,001
8. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +1,049
9. Эстебан Окон («Альпин») +1,077
10. Ландо Норрис («Макларен») +1,200
11. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,318
12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,490
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,589
14. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,617
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,930
16. Джордж Расселл («Уильямс») +1,934
17. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2,196
18. Николас Латифи («Уильямс») +2,266
19. Мик Шумахер («Хаас») +2,833
20. Никита Мазепин («Хаас») +2,879.
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