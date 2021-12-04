Ферстаппен — лучший в третьей практике Гран-при Саудовской Аравии, Хэмилтон — второй

В Джидде завершилась третья свободная практика Гран-при Саудовской Аравии. Лучший результат по итогам заезда показал пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второе время — у пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, третьим стал напарник Ферстаппена Серхио Перес.



Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 20-е время. Его партнёр по команде Мик Шумахер стал 19-м.



Гран-при Саудовской Аравии. Третья тренировка



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.28,100

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,214

3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,529

4. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,541

5. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,615

6. Валттери Боттас («Мерседес») +0,919

7. Шарль Леклер («Феррари») +1,001

8. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +1,049

9. Эстебан Окон («Альпин») +1,077

10. Ландо Норрис («Макларен») +1,200

11. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,318

12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,490

13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,589

14. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,617

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,930

16. Джордж Расселл («Уильямс») +1,934

17. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2,196

18. Николас Латифи («Уильямс») +2,266

19. Мик Шумахер («Хаас») +2,833

20. Никита Мазепин («Хаас») +2,879.