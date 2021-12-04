Хэмилтона вызвали к стюардам, ему грозит штраф в пять позиций на стартовой решётке

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон был вызван к стюардам за неподчинение двойным жёлтым флагам, сообщает официальный сайт FIA. Инцидент произошёл на 18-й минуте третьей тренировки Гран-при Саудовской Аравии. Хэмилтон должен явиться к стюардам в 19:00 по московскому времени, после чего будет вынесено решение.
Напомним, за подобное нарушение правил Макс Ферстаппен на Гран-при Катара получил штраф в виде потери пяти позиций на стартовой решётке.
Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок». На счету Макса 341,5 очка. На втором месте находится пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (333,5) — разрыв между ними в настоящее время составляет восемь баллов. Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (203).
- 4 декабря 2021
-
19:00
-
18:57
-
18:15
-
18:05
-
17:42
-
16:59
-
16:36
-
16:23
-
15:02
-
13:40
-
13:00
-
12:53
-
12:00
-
11:58
-
10:50
-
10:04
-
01:19
- 3 декабря 2021
-
23:58
-
23:37
-
23:27
-
23:17
-
22:55
-
22:42
-
22:39
-
22:04
-
21:00
-
20:53
-
19:04
-
19:00
-
18:55
-
18:30
-
18:15
-
17:32
-
16:14
-
16:01