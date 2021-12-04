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Хэмилтона вызвали к стюардам, ему грозит штраф в пять позиций на стартовой решётке

Хэмилтона вызвали к стюардам, ему грозит штраф в пять позиций на стартовой решётке
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Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон был вызван к стюардам за неподчинение двойным жёлтым флагам, сообщает официальный сайт FIA. Инцидент произошёл на 18-й минуте третьей тренировки Гран-при Саудовской Аравии. Хэмилтон должен явиться к стюардам в 19:00 по московскому времени, после чего будет вынесено решение.

Напомним, за подобное нарушение правил Макс Ферстаппен на Гран-при Катара получил штраф в виде потери пяти позиций на стартовой решётке.

Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок». На счету Макса 341,5 очка. На втором месте находится пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (333,5) — разрыв между ними в настоящее время составляет восемь баллов. Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (203).

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