Видео: авария Макса Ферстаппена в конце квалификации Гран-при Саудовской Аравии

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью аварии голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в самом конце квалификации Гран-при Саудовской Аравии. Перед аварией Ферстаппен шёл с улучшением относительно времени поул-позишен Льюиса Хэмилтона.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.
Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.20,827
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,111
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,142
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,543
5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,612
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,614
7. Ландо Норрис («Макларен») +0,669
8. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,931
9. Эстебан Окон («Альпин») +1,136
10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,243.
Не прошли в третий сегмент:
11. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.28,668
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.28,885
13. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1.28,920
14. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.29,054
15. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.53,652.
Не прошли во второй сегмент:
16. Николас Латифи («Уильямс») — 1.29,177
17. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.29,198
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.29,368
19. Мик Шумахер («Хаас») — 1.29,464
20. Никита Мазепин («Хаас») — 1.30,473.
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