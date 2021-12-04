Видео: авария Макса Ферстаппена в конце квалификации Гран-при Саудовской Аравии

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью аварии голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в самом конце квалификации Гран-при Саудовской Аравии. Перед аварией Ферстаппен шёл с улучшением относительно времени поул-позишен Льюиса Хэмилтона.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.20,827

2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,111

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,142

4. Шарль Леклер («Феррари») +0,543

5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,612

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,614

7. Ландо Норрис («Макларен») +0,669

8. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,931

9. Эстебан Окон («Альпин») +1,136

10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,243.



Не прошли в третий сегмент:



11. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.28,668

12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.28,885

13. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1.28,920

14. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.29,054

15. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.53,652.



Не прошли во второй сегмент:



16. Николас Латифи («Уильямс») — 1.29,177

17. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.29,198

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.29,368

19. Мик Шумахер («Хаас») — 1.29,464

20. Никита Мазепин («Хаас») — 1.30,473.